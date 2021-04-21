  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koronavirüs verileri açıklandı: Vefat sayıları yine üzücü seviyede!

TSK'nın E-7T HİK uçağında bir ilk

Almanya’da ayrımcılığa ve ırkçı saldırılara uğrayan aile: Neden Türklere yapılan saldırılarda kimse yakalanmıyor

Doğu Türkistan'da zulümlerine devam eden Çin'den pişkin açıklama: Dünya adalet istiyor

Fatih Altaylı'nın aşı yalanı elinde patladı: Yalanını ortaya çıkaranlara hakaret etti!

Bayraktar TB2, Rusya'nın içine fena oturmuş! Bakın Türk SİHA'sına nasıl karşı koyacak

İsveç büyükelçisi, skandalın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

AK Parti'den TBMM'ye Mısır teklifi

Miço'dan küstah Türkiye açıklaması: Karşı koyacağız

Darbeci tuğgeneral koronadan öldü! Asıl hesap bundan sonra görülecek
Ekonomi En stratejik proje Kanal İstanbul olacak
Ekonomi

En stratejik proje Kanal İstanbul olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun yapımını tamamladıklarına işaret ederek, “1915 Çanakkale Köprüsü’nü gelecek yıl açarak Marmara ringini tamamlayacağız. Elbette Marmara Bölgesi’nin gelecek resminde yer alan en stratejik ve katma değerli proje, yapımına kısa bir süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacaktır” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 00:36:00 -
En stratejik proje Kanal İstanbul olacak

Boğazlardan geçen yük miktarının her yıl artacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, “Yani, tehlikenin boyutları çok daha büyüdü. Bundan böyle canımız da malımız da çevremiz de güvende değil. İşte bu yüzden Kanal İstanbul’u inşa edeceğiz ve hem dünya ticaretindeki iddiamızı kuvvetlendireceğiz hem de dünya mirası İstanbulumuzu ve İstanbulluları her yönden güvence altına alacağız” şeklinde konuştu. Ulaşım ve iletişim modlarına bir trilyon 86 milyar lira yatırım yaptıklarını anımsatan Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Artık göğsümüzü gere gere ‘Türkiye, hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağına sahip olmuştur’ diyebiliyoruz. Kara yolu yapımlarımızda diğer ulaşım modlarına erişimi ve entegrasyonu önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Önemli lojistik merkezlere, demir yollarına, havalimanlarına ve sınır kapılarına hızlı ve güvenli ulaşımı sağlıyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Bankası altın fiyatı tahminini açıkladı
Ekonomi

Dünya Bankası altın fiyatı tahminini açıkladı

Dünya Bankası tarafından emtia fiyatlarıyla ilgili paylaşılan raporda, petrol gibi ürünlerin fiyatının artacağı belirtilirken; altın fiyatla..
Mason mahrem yapılanmasından bakın kim çıktı
Gündem

Mason mahrem yapılanmasından bakın kim çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Arkadaşlar bunu kimseye duyurmasınlar" dediği Mason mahrem yapılanmasının detayları ortaya çıktı. CHP Lideri..
İsrail'de Türkiye paniği!
Dünya

İsrail'de Türkiye paniği!

İsrail'de yayın yapan Haaretz'de yer alan bir analizde, Türkiye'nin Kanal İstanbul projesine ilişkin çarpıcı ifadeler kullanıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay