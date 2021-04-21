En stratejik proje Kanal İstanbul olacak

Boğazlardan geçen yük miktarının her yıl artacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, “Yani, tehlikenin boyutları çok daha büyüdü. Bundan böyle canımız da malımız da çevremiz de güvende değil. İşte bu yüzden Kanal İstanbul’u inşa edeceğiz ve hem dünya ticaretindeki iddiamızı kuvvetlendireceğiz hem de dünya mirası İstanbulumuzu ve İstanbulluları her yönden güvence altına alacağız” şeklinde konuştu. Ulaşım ve iletişim modlarına bir trilyon 86 milyar lira yatırım yaptıklarını anımsatan Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Artık göğsümüzü gere gere ‘Türkiye, hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağına sahip olmuştur’ diyebiliyoruz. Kara yolu yapımlarımızda diğer ulaşım modlarına erişimi ve entegrasyonu önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Önemli lojistik merkezlere, demir yollarına, havalimanlarına ve sınır kapılarına hızlı ve güvenli ulaşımı sağlıyoruz.”