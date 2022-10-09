En sağlıklı diş beyazlatma evde: Dişlerinizi doğal olarak beyazlatmanın 7 güvenli yolu! Sarı olan dişlere çözüm

Diş beyazlatma prosedürü hakkındaki görüşleri bugün belirsizdir. Hem salon hem de ev yöntemleri eşit derecede şüpheye açıktır. Gerçek şu ki, herhangi bir beyazlatma sırasında dişler travmatize olur ve kimyasal bileşenlerin mine üzerindeki etkisi yıkıcıdır. Hatta bazı diş hekimleri, müşterilerini bu prosedürü yapmaktan caydırırlar, çünkü bundan sonra, beyazlık ve lüks parlaklığa ek olarak, dişlerin hassasiyetinin artması, diş minesinin gücüyle ilgili problemler ve doğal olmayan bir gölge riski yüksektir. dişlenme. Hollywood gülüşü hayaline sonsuza kadar veda etmen gerektiği ortaya çıktı. Bir şey değil!

Ağız boşluğunuza düzgün ve derinlemesine bakarsanız, gülüşünüz zaten bir referans olacaktır! Londra Kozmetik Diş Hekimliği Merkezi'nden Dr. Mervin Druyan, müşterileri doğal bir gülümseme takmaya teşvik ediyor. Dişlerin beyazlığının doğal olması yani göz beyazlarının rengiyle uyumlu olması gerekir.

SAĞLIKLI VE GÜZEL DİŞLER NASIL KORUNUR?

Diş bakımının ilk ve en önemli kuralı zamanında temizlemedir. Dişlerinizi çoğu kişi gibi kahvaltıdan sonra değil, uyandıktan hemen sonra fırçalamanız gerekir. Yediğimiz yiyecekler ağızdaki asit-baz dengesini bozar ve dişlerimizi fırçalarken daha savunmasız hale getirir. Bu yüzden yemeğinizi önceden planlamanız ve yemek yedikten sonra ağzınızı su veya özel ürünlerle çalkalamanız gerekiyor!

Akşamları güzellik yatmadan hemen önce yapılmalıdır. Diş fırçası çok sert olmamalıdır. Avustralya Kozmetik Diş Hekimliği'nden Dr. Michael Tam, yumuşak kıllı bir fırça seçmenizi tavsiye ediyor. Ona göre, böyle bir aksesuar, emayeye zarar verme olasılığını en aza indirecek ve dişleri gereksiz baskı olmadan iyice temizleyecektir.

EVDE DİŞLERİNİZİ BEYAZLATMANIN 7 YOLU

Evde diş beyazlatmaya başlamadan önce diyet yapın! Diş hekimleri soda, meyve suları, enerji içecekleri ve spor kokteylleri gibi yüksek asitli içecekleri sınırlamaya çağırıyorlar. Dişleri lekeleyebilir ve diş minesine zarar verebilirler. Güçlü çay ve kahve, renkli tatlılar, marmelat, dondurma ve diğer renklendirici yemeklere olan aşk da hoş karşılanmaz. Bunları tükettikten sonra ağzınızı suyla iyice çalkalayın. Daha da iyisi, sağlıklı ve sağlıklı yiyecekler seçin!

Şimdi doğrudan beyazlatmanın kendisine geçelim. Gülüşünüzü parlak hale getirmenin bazı doğal yolları nelerdir? Hangi maddeler yardımcı olabilir?

1. Nane tazeliği ve hindistan cevizi aroması

Hindistan cevizi yağı ve nane yaprakları bazlı bir macun, dişlerdeki lekelerin çıkarılmasına yardımcı olacaktır. Bu, hoş bir aroma ve tada sahip büyülü bir çare! Hindistan cevizi yağında bulunan laurik asit, bakterilere karşı etkilidir ve ayrıca göze hoş görünmeyen lekeleri kolayca siler. Nane etkisini korur ve macuna taze bir nota ekler.

Beyazlatıcı bir ürün yapmak için az miktarda hindistancevizi yağı karıştırın ve birkaç tane ezilmiş nane yaprağı ekleyin, elde edilen karışımı fırçalayın ve her zamanki gibi dişlerinizi fırçalayın. Bu yöntem günlük olarak kullanılabilir.

2. Türün klasikleri: kabartma tozu

Kabartma tozu kullanmak, dişleri beyazlatmanın çok yaygın bir yoludur. Günümüzde etkinliği konusunda hiçbir şüphe yoktur, ancak soda ile diş beyazlatmanın fizibilitesi şüphelidir. Sodyum bikarbonat, irrasyonel olarak veya sık kullanılırsa diş minesine zarar verebilecek hafif bir aşındırıcıdır. Dişlerinizi kuru pudra ile fırçalamayın! Ağartma yapılırken soda sıvı bir maddeyle karıştırılmalıdır!

Bir çorba kaşığı karbonat ve eşit miktarda taze limon suyunu karıştırın. Elde edilen macunu diş fırçanıza uygulayın ve dişlerinizi 3-5 dakika fırçalayın. Bu yöntemi haftada bir defadan fazla kullanmayın!

Kabartma tozu özellikle sigara içenlerin plaklarının çıkarılmasında etkilidir. Ancak dikkat çekici bir sonuç görmek için önlemler alınarak prosedürler düzenli olarak tekrarlanmalıdır. Sodyum bikarbonat oldukça aşındırıcı bir maddedir!

3. Güneşli ruh hali: muz

Evde diş beyazlatmanın doğal ve güvenli bir yolu sarı muz kabuğu kullanmaktır. Şaşırtıcı ama gerçek: gülümsemenize yardımcı olabilir! Muzu yedikten sonra diş yapınızı kabuğun iç kısmıyla 3-5 dakika ovmanız ve ardından ağzınızı suyla çalkalamanız gerekir. Bu yöntemi ne kadar sık ​​kullanırsanız, gülüşünüz o kadar çabuk aydınlanacaktır. Bu yöntemin kontrendikasyonları yoktur.

4. Berry cenneti: çilek ve çilek

Çilek ve çilekler pek çok kişinin en sevdiği meyvelerdir. Parlak tadı ve hoş tatlılığı ile beğenilirler. Ancak çok az insan bu meyvelerin diş beyazlatmada oldukça etkili olduğunu biliyor. Soyma ve beyazlatma prosedürleri için kozmetikte uzun süredir kullanılan meyve asitleri içerirler.

Bir Hollywood gülümsemesi için, 2 yemek kaşığı meyve püresini yarım çay kaşığı karbonatla birleştirin. İyice karıştırın ve macunu diş minesine uygulamak için bir fırça kullanın. 3-5 dakika sonra yıkayın. Bu yöntemi haftada 2-3 kez kullanın.

İlginizi çekebilir → Kilo aldıran yiyecekleri unutun! Kilo vermek istiyorum diyorsanız işte kilo verdiren yiyecekler: Cayır cayır yağ yakıyorlar → TIKLAYINIZ

5. Güçlü ikili: hardal yağı ve tuz

Hardal yağının sağlık açısından faydaları paha biçilmezdir, yemek pişirmede sıklıkla kullanıldığı boşuna değildir. Yağ, antioksidan özelliklere sahiptir ve birçok vitamin içerir. Ve tuz, ağrıyı hafiflettiği ve şişliği gidermeye yardımcı olduğu için diş ağrısı için bir ambulanstır. Bu ikili birlikte bir gülümsemeyi beyazlatabilir ve diş eti sağlığını iyileştirebilir.

Aşağıdaki gibi bir beyazlatma macunu hazırlayın: Bir çorba kaşığı hardal yağını bir tutam tuzla karıştırın ve elde edilen karışımı dişlerinizi ve diş etlerinizi fırçalamak ve 3-5 dakika masaj yapmak için kullanın. Ardından karışımı suyla durulayın. Günlük olarak kullanılabilen bu yöntem diş etlerinizi sağlıklı tutacak ve gülüşünüzü daha beyaz hale getirecektir.

Dişleri beyazlatmanın yanı sıra doğal yağların kullanımı daha fazla kazanç sağlayabilir. Bu, diş etlerinin iyileşmesi ve ağız boşluğunun mikroflorasının restorasyonudur.

6. Eski Hindistan'dan: Neem twigs

Kutsanmış ağaç denir. Eski Hint mitolojisine göre, bu kutsal ağaç her arzuyu yerine getirebilir. Bunun gerçekten böyle olup olmadığını ancak kendi örneğinizle öğrenebilirsiniz. Ancak diş beyazlatmaya yardımcı olabileceği kanıtlanmış bir gerçektir.

Halk diş hekimliğinde yardımı ile dişleri beyazlatmak için 2 tarif kullanılmaktadır. Birincisi, her sabah dişlerinizi fırçalamak için ince dallar kullanmaktır. Kızılderililer bu yöntemi yıllardır kullanıyorlar ve gülümsemeleri gerçekten kar beyazı. İkinci yöntem neem yaprağı demlemek ve elde edilen suyu ağzınızı çalkalamak için kullanmaktır. Böylece sadece dişlerinizi beyazlatmakla kalmaz, aynı zamanda diş etlerinin sağlığını da iyileştirebilirsiniz. Bir Ayurveda mağazasından neem dalları veya yaprakları satın alabilirsiniz.

7. Renk çözümü: zerdeçal

Zerdeçal, birçok kişi tarafından temas eden her şeyde sarı lekeler bırakmasıyla bilinir. Ancak ilginç bir şekilde diş beyazlatmada etkilidir. Nemli bir diş fırçasına az miktarda uygulayın ve bununla dişlerinizi fırçalayın. Bu basit prosedürün düzenli olarak tekrarlanmasıyla, dişlenme istenen beyazlığa kavuşacaktır. Ancak diş fırçasının kılları gerçekten sararır.

Bu yöntemi haftada 1-2 kez kullanmanız gerekir. Bir baharat ve baharat mağazasından veya çevrimiçi mağazadan öğütülmüş zerdeçal kökü satın alabilirsiniz.

Dişleriniz ve diş etleriniz sağlıklı ve mükemmel durumdaysa, ev yapımı beyazlatıcıları düşünebilirsiniz. Genellikle kullanımı kolaydır ve nispeten ucuzdur. Kliniklerde kullanılan profesyonel ürünlerle kıyaslandığında etkisi daha az belirgin ve yardımı ile dişleri beyazlatması daha uzun zaman alacaktır.

Dişleriniz ve diş etleriniz hassassa beyazlatma işleminden önce mutlaka bir diş hekimine danışın. Tahriş veya rahatsızlığa neden olmayacak bir seçenek bulmanıza yardımcı olacaktır.

Lütfen dişlerinizi sık sık beyazlatırsanız, bunun sonuçta doğal mineyle diş kronları, dolgular arasında bir zıtlığa yol açabileceğini unutmayın. Bu, büyük ölçüde profesyonel yöntemler için geçerlidir. Ve evde kullanılan diş beyazlatma macunları ile birlikte çok sık ağartıcı kullanımı diş minesine gri bir renk verebilir. Diş beyazlatmaya akıllıca yaklaşın!

İlginizi çekebilir → Doğal antibiyotik: Sarımsak turşusu nasıl yapılır? Kabuklu, kabuksuz sarımsak turşusu tarifi ve püf noktaları → TIKLAYINIZ