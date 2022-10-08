Doğal antibiyotik: Sarımsak turşusu nasıl yapılır? Kabuklu, kabuksuz sarımsak turşusu tarifi ve püf noktaları

Sarımsak turşusu tarifi çok kolay bir tarif. Yapımı sizleri inanın hiç uğraştırmayacak. Hadi gelin önce hangi malzemeleri kullandığımızı ve sonrasında da nasıl yapıldığını öğrenelim.

Sarımsak Turşusu (kabuksuz) Malzemeleri

500 gr yerli sarımsak (İthal sarımsak kullanmayın) 350 ml lik cam kavanoz veya 250 ml lik cam kavanoz

Her bir kavanoz için; (350 ml lik)

1 tatlı kaşığı tepeleme dolu iri tuz(turşuluk tuz)

Yarım çay bardağı elma sirkesi

Kaynatıp tamamen soğumuş su veya hazır içme suyu

Kapak

Sarımsak Turşusu Hazırlanışı

Sarımsakları tanelerine ayırıp bir kaba alıyoruz üzerini geçecek kadar ılık su ilave edip 2-3 saat bekletiyoruz (bu işlem sayesinde kabukları daha hızlı soyuluyor) Daha sonra kabuklarını soyup tekrar sudan geçirelim. Kavanozlara alalım. Bu tarifte 350 ml ve 250 ml lik küçük kavanoz kullanıldı. Her bir kavanoza 1 tatlı kaşığı kaya tuzu veya kalın turşu tuzu. Ve yarım çay bardağı sirke ilave edelim. (elma sirkesi veya üzüm sirkesi) Tat vermesi için bir tutam tane karabiber ve 1 er tane defne yaprağı eklenebilir. Sonra sarımsakların üzerine geçecek kadar içme suyu ilave edelim. Veya kaynamış soğumuş su ilave edip kapakla sıkıca kapatalım. 2-3 defa ters düz yapıp tuzun erimesini sağlayalım. Güneş görmeyen bir ortamda 10-15 gün bekletelim. Turşumuz hazır olacaktır

SARIMSAK TURŞUSUNUN PÜF NOKTALARI

Sarımsakları dişlerine ayırmadan bütün halde kavanoza yerleştirin. Kavanozu sıcak su ile sterilize etmeyi unutmayın. Sarımsakları kavanozun içerisine mümkün olduğunda sıkı bir şekilde yerleştirin. Kavanozu serin bir yerde bekletirken, kapağını açmayın.

Kabuklu Sarımsak Turşusu Nasıl Yapılır?

İlk olarak sarımsakların tepesini kesin fakat kabuklarını soymayın. Bir kabın içerisine su doldurun ve sarımsakları içerisine yerleştirin. Sarımsakları suyun içerisinde 1 gece bekletin. Sarımsakları yarım litrelik kavanozlara boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin.

Sarımsaklı zeytinyağı nasıl yapılır? Kore usülü

Hafifçe ezdiğiniz sarımsakları cam, ağzı hava almayacak şekilde kapanabilen bir kavanoza aktarın, üzerine de 4 çay bardağı kadar zeytinyağını ilave edin ve kapağını kapatın. Ardından güneş görebileceği bir yerde (pencere önü gibi) kavanozu 15-20 gün bekletin.

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