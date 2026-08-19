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Gündem İsrail’den Türkiye’ye açık tehdit! Türk askerini hedef gösterdiler
Gündem

İsrail’den Türkiye’ye açık tehdit! Türk askerini hedef gösterdiler

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İsrail’den Türkiye’ye açık tehdit! Türk askerini hedef gösterdiler

Soykırımcı İsrail, Suriye’nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’nü sekiz kez vurmasının ardından Türkiye’yi doğrudan hedef alan skandal bir açıklamaya imza attı. Katil Netanyahu yönetimi, Türk askerinin Suriye’de konuşlandırılmasının İsrail açısından “tehdit” oluşturacağını öne sürerken, “tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz” ifadeleriyle saldırı mesajı verdi.

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırganlığı bu kez doğrudan Türkiye’yi hedef alan tehditlere dönüştü.

Suriye’nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne sekiz hava saldırısı düzenleyen İsrail, saldırının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’deki muhtemel askeri varlığını hedef gösterdi. Saldırılarda pist ve depolama alanlarının vurulduğu, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı bildirildi.

Netanyahu yönetiminden Türkiye’yi hedef alan açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi, Suriye yönetiminin Türk birliklerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlandırılmasına izin vermeye hazırlandığını ileri sürdü.

Tel Aviv yönetimi, İsrail ile Suriye arasında güvenlik konularındaki mevcut durumun korunmasına ilişkin bir mutabakat bulunduğunu savunarak Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığının bu durumu değiştireceğini iddia etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İsrail ve Suriye, güvenlik meselelerinde statükonun korunması konusunda anlaşmıştı. Suriye, Türk birliklerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin vererek bu statükoyu ihlal etmenin eşiğine geldi.”

Türk askerini “tehdit” ilan ettiler

Açıklamanın en dikkat çekici bölümünde ise Türkiye'nin muhtemel askeri konuşlanması doğrudan İsrail'in güvenliğiyle ilişkilendirildi.

Netanyahu yönetimi, Şam'ı daha önce bu konuda uyardığını öne sürerek, “İsrail, böyle bir konuşlanmanın İsrail'in güvenliği açısından tehdit oluşturacağı konusunda Suriye'yi defalarca uyardı.” açıklamasında bulundu.

Tel Aviv yönetimi ardından, “Suriye bu uyarıları görmezden gelmeyi tercih etti.” ifadelerini kullandı.

İsrail’den saldırı mesajı

İsrail yönetimi açıklamasının devamında, askeri müdahalelerin sürebileceğinin işaretini verdi.

Netanyahu yönetimi, “İsrail, güvenliğine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyecektir ve statükoya geri dönülmesini memnuniyetle karşılayacaktır.” ifadeleriyle Şam'a mesaj gönderirken, açıklamanın Türk askeri varlığı üzerinden yapılması Ankara'ya yönelik doğrudan bir gözdağı olarak yorumlandı.

Önce üssü sekiz kez vurdular

Açıklamanın, İsrail savaş uçaklarının 18 Ağustos'ta Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne sekiz saldırı düzenlemesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre pist ve depolama alanlarının hedef alındığı saldırılarda can kaybı yaşanmadı. İsrail daha sonra saldırıyı Türkiye'nin söz konusu üsse asker konuşlandırabileceği iddiasıyla savundu. Türkiye ise bu yöndeki İsrail iddiasını doğrulamadı.

Ankara saldırıyı sert şekilde kınadı

Türkiye, Ebu Zuhur'a yönelik İsrail saldırısına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı saldırının Suriye'nin altyapısını ve kapasitesini hedef aldığını, ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal ettiğini belirterek İsrail'i kınadı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da saldırıyı “gereksiz bir tırmanma” olarak nitelendirirken, Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmasızlık mekanizması kurulması için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

İsrail'in Suriye topraklarında gerçekleştirdiği saldırının hemen ardından Türk askerini açık şekilde “tehdit” olarak nitelendirmesi, Tel Aviv-Ankara hattındaki gerilimi yeni ve tehlikeli bir aşamaya taşıdı.

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Yorumlar

Ahmet hoca

Eceli gelen İt Türk askerini tehdit edermiş.

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Namlular Türkiye’ye Döndü: Eveleyip Gevelemeden Gerçekle Yüzleşmek! Suriye’nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne düzenlenen sekiz dalga bombardıman, sadece Suriye topraklarındaki bir askeri tesisi hedef almadı. Bu saldırının hemen ardından gelen küstah ve doğrudan Türk askerini hedef gösteren açıklamalar, bölgedeki jeopolitik kırılmanın artık kapımıza dayandığını gösteriyor. Lafı eveleyip gevelemeye, diplomatik nezaket cümlelerinin arkasına saklanmaya gerek yok: Türkiye ve İsrail, bölgedeki çıkarları, güvenlik doktrinleri ve vizyonları açısından artık gri alandan çıkmış, doğrudan bir karşı karşıya gelişin eşiğine gelmiştir. Yanı başımızda tırmanan bu gerilim, uzaktaki bir vekalet savaşı değil; sınır hatlarımızı, askeri varlığımızı ve ulusal güvenliğimizi doğrudan tehdit eden sıcak bir denklemdir. Türk askerinin konuşlu olduğu bölgelerin hemen yakınında patlayan bombalar ve ardından yükselen tehditkar ton, niyetlerin ne kadar açık olduğunu kanıtlıyor. Bu durum, stratejik bir uyarı fişeğidir. Herkesin durumun ciddiyetini, askeri ve siyasi risklerin büyüklüğünü net bir şekilde kavraması ve adımların bu hayati gerçekliğe göre atılması hayati önem taşımaktadır. Tarih, kapısına dayanan tehdidi görmezden gelenleri asla affetmez. Bugün atılan füzeler ve yapılan açık tehditler, coğrafyanın kaderini yeniden çizme çabasının son perdesidir. Türk askeri, sadece bir sınırı değil, bölgenin dengesini ve mazlumların geleceğini savunmaktadır. Karşımızdaki bu pervasızlık, meseleyi anlık bir kriz olmaktan çıkarmış, bir varoluşsal refleks alanına taşımıştır. Artık ne geri adım atacak yerimiz ne de oyalanacak vaktimiz var; zira namluların doğrudan Türk sancağına doğrultulduğu bu saatten sonra, rehavet en büyük düşmanımızdır.
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