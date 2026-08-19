İsrail’den Türkiye’ye açık tehdit! Türk askerini hedef gösterdiler

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırganlığı bu kez doğrudan Türkiye’yi hedef alan tehditlere dönüştü.

Suriye’nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne sekiz hava saldırısı düzenleyen İsrail, saldırının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’deki muhtemel askeri varlığını hedef gösterdi. Saldırılarda pist ve depolama alanlarının vurulduğu, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı bildirildi.

Netanyahu yönetiminden Türkiye’yi hedef alan açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi, Suriye yönetiminin Türk birliklerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlandırılmasına izin vermeye hazırlandığını ileri sürdü.

Tel Aviv yönetimi, İsrail ile Suriye arasında güvenlik konularındaki mevcut durumun korunmasına ilişkin bir mutabakat bulunduğunu savunarak Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığının bu durumu değiştireceğini iddia etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İsrail ve Suriye, güvenlik meselelerinde statükonun korunması konusunda anlaşmıştı. Suriye, Türk birliklerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin vererek bu statükoyu ihlal etmenin eşiğine geldi.”

Türk askerini “tehdit” ilan ettiler

Açıklamanın en dikkat çekici bölümünde ise Türkiye'nin muhtemel askeri konuşlanması doğrudan İsrail'in güvenliğiyle ilişkilendirildi.

Netanyahu yönetimi, Şam'ı daha önce bu konuda uyardığını öne sürerek, “İsrail, böyle bir konuşlanmanın İsrail'in güvenliği açısından tehdit oluşturacağı konusunda Suriye'yi defalarca uyardı.” açıklamasında bulundu.

Tel Aviv yönetimi ardından, “Suriye bu uyarıları görmezden gelmeyi tercih etti.” ifadelerini kullandı.

İsrail’den saldırı mesajı

İsrail yönetimi açıklamasının devamında, askeri müdahalelerin sürebileceğinin işaretini verdi.

Netanyahu yönetimi, “İsrail, güvenliğine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyecektir ve statükoya geri dönülmesini memnuniyetle karşılayacaktır.” ifadeleriyle Şam'a mesaj gönderirken, açıklamanın Türk askeri varlığı üzerinden yapılması Ankara'ya yönelik doğrudan bir gözdağı olarak yorumlandı.

Önce üssü sekiz kez vurdular

Açıklamanın, İsrail savaş uçaklarının 18 Ağustos'ta Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne sekiz saldırı düzenlemesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre pist ve depolama alanlarının hedef alındığı saldırılarda can kaybı yaşanmadı. İsrail daha sonra saldırıyı Türkiye'nin söz konusu üsse asker konuşlandırabileceği iddiasıyla savundu. Türkiye ise bu yöndeki İsrail iddiasını doğrulamadı.

Ankara saldırıyı sert şekilde kınadı

Türkiye, Ebu Zuhur'a yönelik İsrail saldırısına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı saldırının Suriye'nin altyapısını ve kapasitesini hedef aldığını, ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal ettiğini belirterek İsrail'i kınadı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da saldırıyı “gereksiz bir tırmanma” olarak nitelendirirken, Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmasızlık mekanizması kurulması için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

İsrail'in Suriye topraklarında gerçekleştirdiği saldırının hemen ardından Türk askerini açık şekilde “tehdit” olarak nitelendirmesi, Tel Aviv-Ankara hattındaki gerilimi yeni ve tehlikeli bir aşamaya taşıdı.