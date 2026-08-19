ABD İsrail'in saldırısını kınadı ama...

ABD, israil'in Suriye’deki Ebu Zuhur Hava Üssü’ne saldırısını “gereksiz bir tırmanma” olarak nitelendirerek görünüşte Tel Aviv’e tepki gösterdi. Ancak israilli üst düzey bir yetkilinin, saldırı öncesinde “son derece hassas istihbarat bilgilerinin” ABD ile paylaşıldığını açıklaması Washington’ın saldırıdan önceden haberdar olduğunu ortaya koydu.

Soykırımcı israil'in Suriye’nin kuzeyindeki Ebu Zuhur Hava Üssü’ne düzenlediği saldırının ardından Washington yönetimi kamuoyu önünde Tel Aviv’e tepki gösterdi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack saldırıyı “gereksiz bir tırmanma” olarak nitelendirirken, israil cephesinden gelen açıklama dikkat çekici bir ayrıntıyı ortaya çıkardı; israil, saldırı öncesinde hassas istihbarat bilgilerini ABD ile paylaşmıştı.

Soykırımcı israil savaş uçakları, Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur Hava Üssü’nün pist ve depolama alanlarını hedef aldı. Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre üsse sekiz hava saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırının ardından israil Başbakanlık Ofisi, Türkiye’nin bölgede askeri varlığını artırabileceğini öne sürerek Türkiye askerlerinin söz konusu üsse konuşlandırılmasının israil açısından “tehdit” oluşturacağını savundu.

ABD’den görünüşte sert tepki

Saldırı sonrasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Washington'ın gelişmelerden “derin endişe” duyduğunu açıkladı.

Barrack, saldırıları bölgesel istikrara katkı sağlamayan “gereksiz bir tırmanma” olarak nitelendirerek taraflara askeri adımlar yerine diplomasi ve itidal çağrısında bulundu.

Barrack daha sonra Reuters’a yaptığı açıklamada Türkiye’nin saldırıdan önceden bilgilendirilmediğini söyledi. Türkiye tarafının israil uçaklarının kuzeye doğru hareket ettiğini gördüğünü belirten Barrack, Türkiye’nin bu nedenle askeri karşılık vermeye hazırlanmasının mümkün olduğunu ifade etti.

“Neyse ki sağduyulu taraflar durumun daha fazla kötüleşmesini önledi” diyen Barrack, ABD’nin Türkiye, israil ve Suriye arasında olası askeri karşılaşmaları önlemek amacıyla daha kapsamlı bir çatışma önleme mekanizması üzerinde çalıştığını açıkladı.

Soykırımcı israilden dikkat çeken açıklama: ABD’ye önceden bilgi verildi

Washington'ın saldırının ardından israile yönelik eleştirel açıklamalarına karşın israil cephesinden gelen bilgi tartışmanın boyutunu değiştirdi.

Fox News’e konuşan üst düzey israilli bir yetkili, saldırı öncesinde “son derece hassas istihbarat bilgilerinin” ABD ile önceden paylaşıldığını söyledi.

Böylece Türkiye'nin saldırıdan önceden haberdar edilmediği belirtilirken, israil tarafının açıklamasına göre Washington'a saldırı öncesinde istihbarat aktarılmış olduğu ortaya çıktı.