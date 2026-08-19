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Gündem Milas’taki feci kazada ölü sayısı arttı! Bir acı haber de polis memurundan
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Milas’taki feci kazada ölü sayısı arttı! Bir acı haber de polis memurundan

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Milas’taki feci kazada ölü sayısı arttı! Bir acı haber de polis memurundan

Muğla’nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü ile demir yüklü tırın çarpıştığı feci kazadan bir acı haber daha geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Mehmet Arif Şefkatlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şefkatlı’nın hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Feci kaza, dün sabah saatlerinde Söke-Milas kara yolunda meydana geldi.

Hamit Torun yönetimindeki İstanbul-Bodrum seferini yapan yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen İlter D. idaresindeki demir yüklü tırla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüste büyük hasar meydana gelirken bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada otobüs şoförü Hamit Torun ile yolculardan Mustafa Saydam olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 18 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Songül Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazadaki can kaybı 3’e çıktı.

Polis memuru Mehmet Arif Şefkatlı’dan acı haber

Kazada ağır yaralananlar arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Arif Şefkatlı da bulunuyordu.

Ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şefkatlı’nın vücudunda kırıklar ve iç kanama tespit edildi.

Doktorların yoğun çabasına rağmen polis memuru Şefkatlı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şefkatlı’nın vefatıyla Milas’taki feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

16 yaralının tedavisi sürüyor

Kazada yaralanan 16 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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