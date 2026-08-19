İsrail Müslüman esirler için infaz tesisi kuruyor!

Terörist İsrail rejimi, sözde meclisten geçirdiği idam yasasının ardından infazlar için hususi koğuş ve tesis inşasına başladı.

Siyonist çetenin sözde Milli Güvenlik Bakanı ırkçı Itamar Ben-Gvir, inşa edilecek vahşet merkezinde infazların canlı seyredileceği hususi localar bulunacağını ilan etti. Vaşington destekli işgal rejiminin adımı, Filistinli mazlumlara karşı yürütülen organize devlet terörünün yeni bir safhaya geçtiğini açıkça gösteriyor.

Siyonist rejimin kanlı infaz planı

İşgalci terörist İsrail, esir aldığı Filistinlilerin katledilmesine zemin hazırlayan sözde kanunun kabul edilmesinin ardından infazlar için hususi bir zindan koğuşu ve tesisi kurmaya girişti.

Siyonist İ24 televizyonunun aktardığı bilgilere göre, terörist İsrail’in sözde Milli Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki topraklarda idam mahkûmlarına özel ilk koğuşun kurulması planını kamuoyuna açıkladı. Ben-Gvir, hükümetin Filistinli esirlerin zindan şartlarını ağırlaştırma taahhüdünü yerine getirdiğini ve infazların tatbiki için fiilî adımların atıldığını belirterek işgal rejiminin sözde "tarih yazdığını" iddia etti.

Cinayetleri canlı izleme locaları kurulacak

Filistinli esirlerin katledilmesini ve ilgili tesisin inşasını hedefleyen kanlı proje, Ben-Gvir elebaşılığındaki Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) partisi tarafından yürütülüyor.

Projenin basına sızan teferruatına göre inşa edilecek tesiste, çatışmalarda ölen işgalcilerin ailelerinin infaz ânını doğrudan izlemelerine imkân tanıyacak hususi gözlem salonları yer alacak. Terörist İsrail parlamentosu, Filistinlileri hedef alan idam cezasının tatbikine dair kanun tasarısını geçtiğimiz mart ayında onaylamıştı.