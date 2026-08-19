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Yerel Sivas’ta KKKA hastalığı can aldı
Yerel

Sivas’ta KKKA hastalığı can aldı

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Sivas’ta KKKA hastalığı can aldı

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı belirtisiyle tedavi gören 32 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan 2 çocuk babası Aziz Kaya'ya kene tutundu.

Kaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Kaya'nın cenazesinin, Belcik köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Sivas'ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

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