0553 313 94 23

En popüler göğüs estetiği çeşitleri

Plastik, Rekonstrüktifve Estetik Cerrah Doç.

07 Haziran 2019 Cuma 13:44
En popüler göğüs estetiği çeşitleri

Plastik, Rekonstrüktifve Estetik Cerrah Doç. Dr.Karaca Başaran, en popüler meme cerrahisi prosedürlerinin meme büyütme ve meme dikleştirmesi olduğunu söyledi. Başaran, “Her iki operasyon aynı vücut bölgesine yönelik yapılsa da kendilerine spesifik amaçları ve sonuçları vardır” dedi.


Meme büyütmede meme hacmi, boyutu ve dolgunluğu bir meme implantının cerrahi olarak yerleştirilmesi ile arttırıldığını belirten Doç. Dr.Karaca Başaran, “Meme dikleştirme cerrahisi genç ve yuvarlak görünüm ve şeklini kaybetmiş, sarkan, düz göğüslerin neden olduğu estetik göğüs problemlerini düzeltmek için yapılır. Sarkmanın primer nedenleri: yaş, genetik, gebelik/emzirme ve kilo değişimleridir; meme dikleştirme (mastopeksi) bu problemleri giderebilir. Çok hafif meme sarkma vakalarını meme büyütme tek başına iyileştirebilir. Ama bir noktadan sonra meme büyütme sarkma problemine çözüm olmaz, benzer şekilde göğüs dikleştirme, göğüslerin genel boyut veya şeklini arttırmaz. Eğer cerrahi amaçlarınız meme boyutunu arttırmak ve sarkan meme düzeltmekse göğüs dikleştirme ile birlikte göğüs büyütme prosedürünü aynı anda yaptırabilirsiniz” diye konuştu.


Doç. Dr.Karaca Başaran, Küçük, sarkmaya başlamış memeler, Gebelik veya kilo oynamalarına bağlı olarak göğüslerde hacim kaybı ve gerilme, Uzamış veya pendülöz memeler, Asimetrik göğüsler, Şekil ve konturunu kaybetmiş memeler, Sarkık ve hacim kaybetmiş memelere sahip kadınlarda meme büyütme ile birlikte dikleştirme uygun olduğunu ifade ederek, “Sorunlu memeler için birçok meme büyütme seçeneği arasından seçim yapılabilir. Yeterli meme dokusuna sahip, sarkık memesi olan bir kadında sadece dikleştirme gerekebilir; ama memeler aynı anda hacim kaybedip, sarkarsa büyütme ile birlikte dikleştirme en iyi seçenektir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 13:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnanıyorum ki özellikle İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın, İstanbullu hemşehrilerimizin bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli, zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimizin hakkıyla yerine getirme
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnanıyorum ki..
    2. Başkan Erdoğan konuşuyor
    3. 2. Abdülhamid döneminde hazırlanan..
    4. Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2..
    5. Başkentte temizlik seferberliği sürüyor
    6. Asker, sürücülere lokum ikram etti
    7. Bolu Dağı'nda minibüs devrildi: 1 ölü,..
    8. TTSO Başkan Yardımcısı Serdar:..
    9. Yıkanmış kıyafetteki ’kan’ ve..
    10. Dünyada 1,5 milyar insan günde 1..
    11. Sakarya’nın en büyük Külliyesi Şeyh..
    12. Bolu Dağında kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    13. Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü..
    14. En popüler göğüs estetiği çeşitleri
    15. Vinç kazasında yeni gelişme
    16. Kaymakam Ünal, huzur evi sakinleri ve..
    17. Tatilciler dönüş yolunda
    18. Baba oğulun yolunu kesip, babayı..
    19. Turistin iş yeri sahibini darbetmesi..
    20. Acıpayam’da çıkan orman yangını 2..
    21. Denizli'de darbedilen kişi hayatını..
    22. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    23. Almanya’da siyasi partilerin..
    24. Pusat Ozan Aksu: "Mesut Yaylı’nın..
    25. Spor Bilimleri Fakültesi Takımı..
    26. Göz düşüklüğü yüz ifadesini etkiliyor
    27. Ayvalık’ta tekne motoru hırsızı..
    28. Adana Ceyhan İlçe Tarım ve Orman..
    29. Numan Kurtulmuş: "CHP’nin yaptığı VIP..
    30. Vali Ünlü, hastalarla bayramlaştı
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı