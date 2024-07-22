En-Nesyri transferinde yeni gelişme! Beklenen an geldi mi?
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Youssef En-Nesyri'nin takımla idmana çıkmadığı açıklandı.
Sevilla Kulübü, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılık süreci nedeniyle bugünkü idmanda yer almadığını açıkladı.
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