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Spor En-Nesyri transferinde yeni gelişme! Beklenen an geldi mi?
Spor

En-Nesyri transferinde yeni gelişme! Beklenen an geldi mi?

Yeniakit Publisher
2024-07-22 22:38:00 -
En-Nesyri transferinde yeni gelişme! Beklenen an geldi mi?

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Youssef En-Nesyri'nin takımla idmana çıkmadığı açıklandı.

Sevilla Kulübü, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılık süreci nedeniyle bugünkü idmanda yer almadığını açıkladı.

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