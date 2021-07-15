Mübarek kurban bayramına kısa bir zaman kaldı. 20-23 Temmuz 2021’de idrak edilecek olan bayram öncesinde pek çok kişi kurbanlıkların derisinin nasıl yüzüldüğünü araştırıyor. Bilindiği gibi hayvan kesimi ve derisinin yüzülüşü zor bir iştir. Bu sebeple kurbanlık kesmek, derisini yüzmek ve eti parçalama işleri bu işte deneyimli kişilerce yapılmalı. Aksi takdirde bu uğraş ciddi yaralanmalara yol açabilir?

En kolay kurban nasıl yüzülür?

Bayram öncesinde ‘Kurbanlık hayvanın derisi nasıl yüzülüyor?’ sorusunun cevabı araştırılıyor. En önemli nokta kurban derisinin yüzülürken derinin dış tarafının etle temas etmemesidir.

Yüzme işlemine ayaklardan başlanır ardından gövdeden devam edilir. Son olarak ise hayvanın baş kısmı yüzülür.

Küçükbaş hayvanların derisi yüzülürken bilek tarafından küçük bir delik açılır. Bu delikten bir hortum sokulması ile deri yüzme işlemi daha kolay hale gelebilir. Hortum ile derinin altına hava verilir. Hava verilen deriyi küçük yırtıklar ile yüzebilirsiniz. Bıçak ile bu şekilde deri ve eti birbirinden ayırabilirsiniz. Aynı işlemi büyükbaş hayvan içinde uygulayabilirsiniz.

Bir başka yöntem de ise hayvanı bacaklarından bir çengele asmalısınız. Asılan hayvanın derisini ufak darbelerle yüzebilirsiniz.