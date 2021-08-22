'En güzel ezan okuma' yarışması sonuçlandı! 10 bölgeden 10 aday yarışmıştı

Yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ezanı güzel okuma yarışması' sonuçlandı. Yarışmanın finali Van'da yapılırken kazanan ise İstanbul Üsküdar Camii Müezzini İsmail Seyhan oldu.

17. Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ulu Cami'de düzenlendi. Yarışmada, jüriler; Dr. Öğretim Üyesi Faysal Arpaguş, Doç. Dr. Mehmet Tıraşçı, Doç. Dr. Fatih Koca, Hadi Duran ve Ali Osman Alaca ile 10 bölgeden 10 yarışmacı hazır bulundu.

Yarışmaya gelerek heyecana ortak olan Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, konuşmasında ezanın önemine değinerek, "Allah ezanlarımızı dindirmesin. Bu yarışmanın Van’da gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğumuzu ifade ediyor, yarışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Van İl Müftü Vekili Abdulselam Özdere ise şunları söyledi. "Gerek ezanı gerek Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında, gerekse de dini ve kültürel etkinlikler noktasında personellerin yetiştirilmesinde Diyanet İşleri Başkanlığımız güzel çalışmalar yapıyor. Bu programlar çerçevesinde Van’da, ezan okuma yarışmasının Türkiye finali gerçekleşiyor.”

Yarışmaya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan, Cami Hizmetleri Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da katıldı.