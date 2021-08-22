  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hatay'dan Afrin'e her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor
N'Sakala taburcu edildi
Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Ahırda çıkan yangında 25 hayvan telef oldu
İSLAM 'En güzel ezan okuma' yarışması sonuçlandı! 10 bölgeden 10 aday yarışmıştı
İSLAM

'En güzel ezan okuma' yarışması sonuçlandı! 10 bölgeden 10 aday yarışmıştı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ezanı güzel okuma yarışması' sonuçlandı. Yarışmanın finali Van'da yapılırken kazanan ise İstanbul Üsküdar Camii Müezzini İsmail Seyhan oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 19:53:00 - 2021-08-22 20:04:31

 Yeniakit.com.tr 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ezanı güzel okuma yarışması' sonuçlandı. Yarışmanın finali Van'da yapılırken kazanan ise İstanbul Üsküdar Camii Müezzini İsmail Seyhan oldu.

17. Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ulu Cami'de düzenlendi. Yarışmada, jüriler; Dr. Öğretim Üyesi Faysal Arpaguş, Doç. Dr. Mehmet Tıraşçı, Doç. Dr. Fatih Koca, Hadi Duran ve Ali Osman Alaca ile 10 bölgeden 10 yarışmacı hazır bulundu.

Yarışmaya gelerek heyecana ortak olan Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, konuşmasında ezanın önemine değinerek, "Allah ezanlarımızı dindirmesin. Bu yarışmanın Van’da gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğumuzu ifade ediyor, yarışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Van İl Müftü Vekili Abdulselam Özdere ise şunları söyledi. "Gerek ezanı gerek Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında, gerekse de dini ve kültürel etkinlikler noktasında personellerin yetiştirilmesinde Diyanet İşleri Başkanlığımız güzel çalışmalar yapıyor. Bu programlar çerçevesinde Van’da, ezan okuma yarışmasının Türkiye finali gerçekleşiyor.”

Yarışmaya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan, Cami Hizmetleri Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay