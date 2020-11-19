En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,48 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 5,25 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,07 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,051504
|5,48
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101735
|5,25
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051408
|5,07
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,038048
|4,68
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052105
|4,01
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|16,271144
|3,88
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|41,873766
|3,83
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,077772
|3,67
|Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,075209
|3,61
|Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,129250
|3,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)