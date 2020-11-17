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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:27:37 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,96 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,19 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0091452,96
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1030822,19
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1128992,19
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0499872,12
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0398982,04
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,6658031,93
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1130361,85
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0561921,84
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,0076021,75
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0785001,64

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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