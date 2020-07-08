  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:52:54 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,17 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,63 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,42 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 84,883297 3,17
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,099004 1,63
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 17,059410 1,42
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068649 1,28
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,255175 1,26
HSBC Portföy Değ. Fon 113,848427 1,16
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,594662 1,13
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,052289 1,05
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,317319 1,00
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,216133 0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı