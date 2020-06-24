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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-24 15:05:50 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,19 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,80 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,75 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,048401 2,19
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,407543 1,80
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,092270 1,75
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,982992 1,50
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029573 1,25
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089907 1,09
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 77,281265 1,01
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041820 0,99
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,093924 0,98
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019753 0,81

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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