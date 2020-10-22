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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:58:16 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu", yüzde 1,23 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,94 ile "KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,028997 1,36
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,749569 1,23
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,153007 0,94
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048396 0,90
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,966991 0,77
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087424 0,72
Aura Portföy Değ. Fon 0,749039 0,69
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044218 0,67
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,819929 0,59
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,767630 0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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