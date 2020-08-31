En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,75 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,56 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,29 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,234941
|1,75
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,152840
|1,56
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,799195
|1,29
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,035012
|1,00
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,031056
|0,98
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,871799
|0,84
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|120,983491
|0,82
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,093996
|0,67
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008891
|0,60
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,567960
|0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)