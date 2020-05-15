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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:38:59 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,16 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,03 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,11 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006234 4,16
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,086543 2,03
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 92,132775 1,11
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,996035 1,00
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,073117 0,86
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,591825 0,85
HSBC Portföy Altın Fonu 3,264164 0,81
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,967836 0,81
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054615 0,78
İş Portföy Altın Fonu 0,042033 0,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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