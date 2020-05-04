En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,69 ile "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,48 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,36 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,005576
|4,69
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017308
|1,48
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,039608
|1,36
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,033788
|1,29
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,109410
|0,76
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,418772
|0,75
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,805861
|0,71
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,080408
|0,69
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,074339
|0,65
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,292736
|0,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)