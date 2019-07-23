En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,88 ile "Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Katılım KatkıEYF 0,017981 0,88 AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,013241 0,85 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012134 0,77 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067090 0,71 Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF 0,016384 0,70 BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,060854 0,67 Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020141 0,66 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046766 0,64 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.EYF 0,064689 0,63 Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF 0,012064 0,63 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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