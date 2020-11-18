En fazla kazandıran BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,85 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,048902
|1,99
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,042638
|1,09
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095456
|0,85
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028727
|0,82
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032356
|0,81
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092110
|0,81
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030582
|0,60
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049006
|0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050916
|0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,049084
|0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)