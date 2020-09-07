En fazla kazandıran BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,85 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,46 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,24 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035382
|1,85
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018385
|1,46
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030805
|1,24
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043822
|1,23
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056128
|1,15
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025545
|1,03
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023920
|0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,041350
|0,93
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028734
|0,93
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019587
|0,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)