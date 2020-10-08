En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,45 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,99 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,90 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,038452 1,45 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028807 0,99 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,071453 0,90 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019343 0,81 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089596 0,70 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092745 0,67 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073027 0,65 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,051198 0,62 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,069266 0,61 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056423 0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

