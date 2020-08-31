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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:38:17 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,08 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,55 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,53 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037444 1,08
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,084028 0,55
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,087138 0,53
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018699 0,52
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049184 0,48
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017910 0,47
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018604 0,46
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017773 0,45
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019049 0,45
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017943 0,45

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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