En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu”, yüzde 1,37 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,14 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,540313
|-1,96
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,102133
|-1,37
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,112150
|-1,14
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|129,141940
|-1,11
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,230978
|-1,05
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,376269
|-1,02
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035622
|-0,98
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,106164
|-0,91
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,989920
|-0,83
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,889881
|-0,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)