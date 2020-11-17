En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,82 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 0,48 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 0,46 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|106,939488
|-0,82
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|16,104768
|-0,48
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|17,621244
|-0,46
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|41,699645
|-0,41
|Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,123464
|-0,38
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,216921
|-0,38
|Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,670105
|-0,35
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,038987
|-0,34
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,077670
|-0,33
|Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)
|1,770747
|-0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)