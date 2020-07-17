En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,27 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,08 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,73 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030643 -1,27 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,062726 -1,08 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 104,211945 -0,73 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008327 -0,67 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,091866 -0,60 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,081268 -0,49 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029330 -0,40 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025094 -0,39 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 84,141955 -0,35 QNB Finans Portföy Altın BYF 35,287747 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)