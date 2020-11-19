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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:02:11 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,66 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 0,63 ile "HEM Altın Katılım EYF" ve "VEM Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,050391-0,66
HEM Altın Katılım EYF0,030695-0,63
VEM Altın Katılım EYF0,052211-0,63
ZEM Altın Katılım EYF0,050119-0,63
NN Hay. Em. Altın EYF0,030394-0,61
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,046026-0,61
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,048783-0,61
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,048706-0,61
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,050605-0,61
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,016136-0,61

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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