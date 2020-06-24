En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,87 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,17 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038353 -0,87 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020006 -0,48 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118770 -0,17 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117504 -0,16 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103793 -0,16 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,060842 -0,16 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012202 -0,16 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079866 -0,15 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077739 -0,14 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025008 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)