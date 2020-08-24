En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,01 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,70 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,68 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036102 -2,01 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036639 -1,70 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018394 -1,68 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,027261 -1,56 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024574 -1,49 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020077 -1,42 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066570 -1,38 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025964 -1,38 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,060521 -1,37 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,042160 -1,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

