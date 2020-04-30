En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,80 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,38 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,35 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047267 -0,80 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039469 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112105 -0,35 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,114901 -0,35 Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012697 -0,31 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024918 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041416 -0,30 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,040170 -0,30 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040856 -0,30 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039219 -0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

