En etkili leke giderici maskeler: Cilt lekeleri nasıl çıkar? Cilt beyazlatıcı ve leke giderici maske tarifleri

Cilt Lekeleri Nelerdir?

Yaşamımızın belli dönemlerinde cildimizin bazı bölümlerinde ten renginden daha koyu lekeler oluşur. Oluşan lekeler genellikle güneş lekesi olarak bilinse de, sadece güneşten dolayı oluşmaz. Aynı zaman da insanda yaş ilerledikçe ciltte beliren ve büyüyen kahverengi lekeler görülür. Anne adaylarında gebelik döneminde lekeler oluşabilir. Ergenlik dönemi ve sonrasında da oluşan, akne olarak bilinen sivilce izleri de yine cilt lekeleri arasında yer alır.

Cilt Lekeleri Neden Olur?

Cilde rengini veren melanin pigmentinin bir bölgede yoğunlaşması ya da azalması gibi çeşitli melanin düzensizlikleri sebebiyle cilt lekelerine neden olur. Cilt üzerinde ki bu melanin düzensizliğine hiperpigmentasyon adı verilir. Güneş ışığının yoğun olarak alınması, hayatın belli dönemlerinde ki hormonsal değişikler, çeşitli sebeplerden dolayı oluşan ciltteki hasarlar, tende ki ton düzensizlikleri, kimyasal içerikli ürünlerin kullanılması, solaryuma gereğinden fazla girilmesi ve genetik nedenler cilt lekelerinin oluşmasında ki belli başlı nedenler olarak değerlendirilir. Bu gibi nedenlerden dolayı cilt üzerinde de bazı lekeler oluşur.

Cilt Lekeleri Nasıl Oluşur?

Saç bakımı, cilt bakımı, güzellik uzmanı ve Eğitmen olan Master Figen Akstosun cilt de oluşan lekeler hakkında verdiği bilgiler şu şekildedir.

Deriye rengini veren pigmente melanin adı verilir. Melanin pigmentini hücrelerin verdiğini söyleyen Master Figen Aktosun, , yüz ve eller başta olmak üzere vücudun bazı bölümlerinde lekelenmelerin sebeplerini şu şekilde sıralıyorr:

Güneş ışığına gereğinden fazla maruz kalmak,

Gebelik döneminde yaşanan hormonsal değişiklikler,

Ergenlik dönemi ve sonrasında akne ve sivilcelerin vücutta bıraktığı koyuluklar,

Kortizon içeren ilaçlar,

Ailesel (genetiksel) nedenler,

Doğuştan gelen pigmentasyon (melanin düzensizliği) hastalıkları , (Leucoderma gibi)

Vitiligo, derinin beyaz lekeler oluşturduğu hastalıklar cilt de (en sık görüldüğü bölgeler yüz, göz, ağız, burun çevresi, el sırtları, meme uçları, diz ve dirsekler)

Cilt Lekeleri Nasıl Temizlenir?

Cildinizde ton farklılıkları varsa; haftada bir ya da iki defa scrub peeling maskelerinden yardım alabilirsiniz. Scrub peeling maskelerine “resurfacing maske” denir. Resurfacing maskeler, cilt yüzeyini yenilemek için laktik asit gibi “süt asidi” içeren, hyaluronik asit ve aynı zamanda C vitamini gibi cildi canlandıran ve nemlendiren içerikler bulunduran maskelerdir.

Cilt lekesinin tedavisinde, tedavi ürünlerinin faydalarını artırmak için, cildimizin yüzeyinde ki ölü hücre tabakalarını cildimizden uzaklaşmasında görev alan AHA (glikolik asit) dediğimiz meyve asitleri ve salisilik asit gibi katalitiklerin (soyucu) üzerine tedavi için kullanmak istediğiniz leke ürününüzü sürmelisiniz.

Cilt lekeleri nasıl çıkar?

Cildi lekelerinden temizleyen en önemli molekülleri saymak istersek şeker kamışından elde edilen glikolik asit (AHA), süt, yoğurt gibi süt ürünlerinde bulunan süt asidi de denen laktik asit, A vitamini moleküllerinden olan retinol, salisilik asit, meyan kökü özü, yeşil çay özüdür.

Dudak üzerindeki lekeler ile ilgili en önemli nokta genellikle güneş koruyucunuzdan dolayı meydana gelmektedir. Güneş Koruyucunuzu organik kimyasal içeriği fazla olanlarından seçmenizi tavsiye ederiz. Güneş koruyucunuzu seçerken içerisinde bitkisel leke açıcılar; arbutin, meyan kökü ve yeşil çay gibi ekstreler bulunması sizin için daha faydalı olur.

İster yaşın ilerlemesiyle, ister gebelik döneminde, isterse de güneş ışığının yoğun olarak alınmasından olsun, en koyu cilt lekelerine karşı bile etkili olan glikolik ve azelaik asit karışımına sahip olan serumlar, antibakteriyel yapısı ve içerdiği yoğun antioksidanların katkısı ile cildinizi. Sıkılaştırırken bir yandan da cildinize kaybettiği doğal parlaklığını geri kazanma da büyük ölçüde yardımcı olur.

Cilde uygulanan ürünler ile beraber kullanılan hyalüronik asit cildinizin ihtiyacı olan nemi sağlamak da yardımcı olur.

Glikolik asit ve diğer asitler hyalüronik asitler gibi kullanımı sonrasında etkinliğinin artışına siz de şaşıracaksınız, hyalüronik asit şeker jeli olarak da açıklayabileceğimiz cilt altı bağ dokumuzun temel yapı taşlarından biri olarak bilinir.

Cilde uygulanan bu tür ürünler cilt üzerindeki suyu tutar ve cilt yüzeyinin nemlenmesini içeriden destekler.

Ergenlik dönemi ve sonrasında etkinliğini fazlasıyla gösteren siyah nokta ve akneler gençleri psikolojik açıdan olumsuz etkilemektedir.

Siyah nokta ve akneleri temizlerken lekelerin de yavaş yavaş azalmasına yardımcı olan salisilik asitli pedlerle sabah ve akşam olarak günde 2 kez cildinizi silebilirsiniz.

Eğer yaşınız 30’lu yaşlara yaklaştıysa cildinize hem yaşlanma etkilerine karşı koruyan hem de ton farklılıklarını ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir temizleyici ürün kullanmak size zaman kazandıracaktır.

Cilt Lekeleri İçin Doğal Tarifler

Cilt beyazlatıcı ve leke giderici maske tarifleri

Doğal tariflerin cilt lekelerini azaltmada ki etkileri yeteri kadar bilinmemektedir. Haftada bir düzenli olarak doğal tarifleri lekelerinize uygularsanız lekelerinizin azaldığını siz de göreceksiniz. Doğal tarifleri kullanırken Dikkat etmeniz gereken konu, hazırlayacağınız bu doğal maskeleri göz ve gözünüzün çevresine sürmemeye dikkat ediniz

Karbonatlı tarif

1 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı yoğurt

HAZIRLANIŞI:

Malzemeleri Sırası ile yoğurt, karbonat, zeytinyağı ve limon suyunu güzel bir şekilde karıştırın.

Yüzünüzün göz ve çevresine sürmemeye dikkat ederek yüzünüze sürün

5-6 dakika kadar beklettikten sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın.

Karbonatlı tarif 2

4 tatlı kaşığı karbonat

6 tatlı kaşığı su

HAZIRLANIŞI:

Malzemeleri Sırasıyla bir kaba boşaltıp Macun kıvamına gelene kadar karıştırınız.

Hazırladığınız karışımı hemen yüzünüze sürün. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra yüzünüzü su ile yıkayın.

Salatalıklı tarif

1 çay bardağı salatalık suyu (salatalığı rendeledikten sonra elinizde sıkabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı yulaf ezmesi

HAZIRLANIŞI:

Malzemelerin tamamını karıştırıp yüzünüze sürün.

Kurumasını bekledikten sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın.

Salatalıklı tarif 2

1 çay bardağı salatalık suyu (salatalığı rendeledikten sonra elinizde sıkabilirsiniz)

2 tatlı kaşığı şeker

HAZIRLANIŞI:

Şekeri salatalık suyuna ilave edip karıştırın.

Hazırladığınız karışımı Yüzünüze sürün ve kuruyana kadar bekledikten sonra.

Ilık su ile yıkayın.

Cilt BEYAZLATICI tarif

Pirinç Unu Maskesi

Cilt beyazlatıcı etkisiyle bilinen bir diğer önemli tarif de pirinç unuyla yapılan maskedir. Hem cildi sıkılaştırıyor hem de beyazlaştırıyor! Pirinç ununu süt ile açarak maske kıvamına getirip öncesinde temizlediğin yüzüne uygula. Kuruduktan sonra da bol suyla yıkayıp nemlendiricini sürebilirsiniz.