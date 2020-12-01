En düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında yapılacak zam yaklaşırken, emekli memurlara dair yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Ocak ayında fark olması için 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü geçmesi gerekiyor. Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 4.62 çıkması, enflasyon farkı olabileceğine işaret ediyor. Ancak kesin sonuç, Kasım ve Aralık verileriyle belli olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 enflasyon tahmini ise ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 6.35 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Söz konusu tahmin verilerine göre Ocak zammı yüzde 2.35 farkla yüzde 5.35'e çıkabilecek.

Ocak ayı artışı yüzde 5 olduğu durumda en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 814 liradan 2 bin 955 liraya çıkacak. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de taban maaş 2 bin 964 liraya yükselecek. Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı farkı ortaya koyacak.