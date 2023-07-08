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Eğitim En Doğru Tercih İçin ZEYGEM Rehberliği
Eğitim

En Doğru Tercih İçin ZEYGEM Rehberliği

Yeniakit Publisher
2023-07-08 23:24:00 -
En Doğru Tercih İçin ZEYGEM Rehberliği

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrencileri; ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun üst öğretim kurumlarına yerleşmelerine katkı sağlamak için bu sene de ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Tercih telaşına düşen lise adaylarını yalnız bırakmayan Zeytinburnu Gençlik Merkezi, “Geleceğin için Doğru Tercih” sloganıyla bu heyecanlı süreçte öğrencilere kılavuz oluyor.

Zeytinburnu sınırları içerisinde ikamet eden öğrencilere ZEYGEM tarafından verilen ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti; 10 ve 19 Temmuz 2023, saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nde verilecek.


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