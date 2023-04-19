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Dünya En çok kedi öldüren çocuğa ödül verilen yarışmaya...
Dünya

En çok kedi öldüren çocuğa ödül verilen yarışmaya...

Yeniakit Publisher
2023-04-19 17:56:00 -
En çok kedi öldüren çocuğa ödül verilen yarışmaya...

Yeni Zelanda'da yayın yapan Stuff News ajansının haberine göre, Kuzey Canterbury Avcılık Yarışması'nın organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, çocuklara yönelik yarışmaya bu yıl yaban kedilerini avlamaya yönelik bir etap eklendiği hatırlatıldı.

Yeni Zelanda'da yayın yapan Stuff News ajansının haberine göre, Kuzey Canterbury Avcılık Yarışması'nın organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, çocuklara yönelik yarışmaya bu yıl yaban kedilerini avlamaya yönelik bir etap eklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yeni etaba toplum ve medyanın gösterdiği tepkiler nedeniyle "son derece hayal kırıklığına" uğradıkları ifade edildi.

15 Nisan'dan haziran sonuna kadar en fazla yaban kedisini öldüren 14 yaş ve altı "çocuk avcılara" 250 dolar ödül verilmesinin öngörüldüğü yarışmanın söz konusu etabının daha fazla tepki çekmemek için bu yıl yapılmayacağı kaydedilen açıklamada, etkinliğin diğer bölümlerinin yapılacağı belirtildi.

Bu arada, Kuzey Canterbury bölgesinde havalı silahla vurulan bir yaban kedisi kan zehirlenmesi nedeniyle öldü ancak bunun yarışmayla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Birçok yabani kedinin ölümüne neden olacak etaba bölge sakinleri ile doğal yaşamı koruma ve hayvan hakları örgütleri tepki gösterirken ülke basını da geniş yer vermişti.
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Yaban kedilerini evcil olanlardan ayırt etmenin oldukça zor olduğundan, evden kaçan kedilerin de öldürülebileceğinden ve hastalık taşıyan yaban kedilerinin öldürülmesinin tarlalardaki mahsule de zarar verebileceğinden endişe ediliyor.

2022'de yarışmaya katılan 250 çocuk ördek, tavşan ve fare gibi hayvanları avlamıştı.

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