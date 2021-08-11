En çok hangi partililer aşı karşıtı? Dikkat çeken anket sonucu!

Türkiye’de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tüm hızıyla sürerken başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere birçok uzman tarafından salgınla mücadelenin başrol oyuncusu olarak görülen aşıya ilişkin her geçen gün uyarı üstüne uyarı yapılıyor.

Koronavirüse karşı galip gelmenin en etkin yolunun toplumsal bağışıklık kazanma olduğunu belirten uzmanlar bunun yolunun da aşılanmadan geçtiğinin altının çiziyor.

Bakan Koca’nın açıkladığı son verilere göre ise Türkiye’de koronavirüse karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçerken, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlama oranı ise yüzde 50’nin üzerine çıktı.

Koronavirüs aşısı olmayanlar hangi partili?

Koronavirüse karşı aşı olmanın önemi defalarca vurgulanırken aşı olmak istemeyenler de kendilerince tedbirlerini alarak virüse karşı koymaya çalışıyor. İki farklı görüşe rağmen koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken Metropoll şirketi de çarpıcı bir anket yaptı.

Metropoll Araştırma Şirketi'nin yaptığı "Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2021" kamuoyu yoklamasında "aşı karşıtlığı" sorununa mercek tutuldu.

HDP birinci sırada

"Aşı Karşıtlarının Partiler İçerisindeki Oranı"nın tespitine yönelik ankette aşı olmayan vatandaşlara hangi partiyi destekledikleri soruldu. Sorulan soru karşısında aşı karşıtlarının en düşük oranla yer aldığı parti MHP olurken, en yüksek oran ise HDP içerisinden çıktı.

Aşı Karşıtlarının Partiler İçerisindeki Oranı:

-MHP % 9,5

-AK Parti % 14,0

-CHP % 16,7

-İYİ Parti % 16,9

-HDP % 36,5

-Kararsız % 21,3