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En çabuk kavurma hayvanın neresinden olur? | Kavurma etin neresinden yapılır?

Dana etinin neresinden kavurma yapılır? | Koyun etinin neresinden kavurma pişer? Kurban bayramı sebebiyle pek çok kişi kavurma tarifinin yanı sıra etin lezzetli ve kavurmaya uygun kısımlarının nereleri olduğunu araştırmaya başladı. Pek çok kişi “En lezzetli kavurma hangi etten olur?” , “En hızlı pişen et hangisi” , “Kavurma için hangi et kullanılmalı?” , “Kavurma için etin neresi kullanılmalı?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:43:00 -
En çabuk kavurma hayvanın neresinden olur? | Kavurma etin neresinden yapılır?

31 Temmuz Cuma-3 Ağustos Pazartesi günleri kurban bayramı idrak edilecek. Bayramda kurbanlık et pişirecek olanlar etin nasıl pişirilmesi gerektiğini, etin hangi bölgesinin kavurmaya uygun olduğunu araştırmaya başladı. İşte, etin en lezzetli kavurma en uygun yerleri…

En çabuk kavurma hayvanın neresinden olur? | Kavurma etin neresinden yapılır?

Et kavurma pişirmek isteyenler etin hangi bölgesinin en lezzetli olduğunu araştırıyor. Dana eti için bonfilenin en lezzetli ve kavurmaya en uygun bölge olduğu biliniyor. Dana bonfile; sırtın içinde hareketsiz bir kastır. Yağsız bir böğedir bu sebeple çok pişirilmemelidir. Dana bonfile kavurma ve fırın yemekleri için gayet uygundur.

Koyun etinde ise tercihiniz but olmalıdır. Koyun butundan lezzetli ve hızlı kavurmalar hazırlayabilirsiniz. 

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