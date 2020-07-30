31 Temmuz Cuma-3 Ağustos Pazartesi günleri kurban bayramı idrak edilecek. Bayramda kurbanlık et pişirecek olanlar etin nasıl pişirilmesi gerektiğini, etin hangi bölgesinin kavurmaya uygun olduğunu araştırmaya başladı. İşte, etin en lezzetli kavurma en uygun yerleri…

En çabuk kavurma hayvanın neresinden olur? | Kavurma etin neresinden yapılır?

Et kavurma pişirmek isteyenler etin hangi bölgesinin en lezzetli olduğunu araştırıyor. Dana eti için bonfilenin en lezzetli ve kavurmaya en uygun bölge olduğu biliniyor. Dana bonfile; sırtın içinde hareketsiz bir kastır. Yağsız bir böğedir bu sebeple çok pişirilmemelidir. Dana bonfile kavurma ve fırın yemekleri için gayet uygundur.

Koyun etinde ise tercihiniz but olmalıdır. Koyun butundan lezzetli ve hızlı kavurmalar hazırlayabilirsiniz.