En az 8 kişi hayatını kaybetti! Sanayi bölgesinde patlama
Pakistan’da sanayi bölgesinde gaz boru hattında meydana gelen sızıntı, patlama ve ardından yangına sebep oldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Pahtunhva eyaletine bağlı Haripur bölgesindeki Hattar Sanayi Bölgesi’nde gaz botu hattındaki sızıntı patlamaya neden oldu. Patlamanın ardından yangın çıkarken, olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 8 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, bölge güvenlik çemberine alındı.