En az 300 baz puan için şartlar uygun! Piyasa Merkez’in faiz indirimini bekliyor

Buğra Kardan

Murat Uysal yönetiminde faiz lobisine karşı savaş açan Merkez Bankası fonlama maliyetlerini aşağı çekmekte kararlı. Temmuz ayında politika faiz oranını 425 baz puan düşürerek piyasaları rahatlatan kurumun eylülde de benzer bir adım atacağı sanılıyor.

Yerli ve yabancı yatırımcılar, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) bu ay faiz oranını minimum 300 baz puan indireceği konusunda hemfikir. Kurulun radikal bir karar alabileceğine de işaret eden yatırımcılar, “Sürprizlere açık olmak gerekiyor. 400 baz puan indirim haberi de alabiliriz” görüşünde birleşiyor.

Manevra alanı geniş

Ekonomistler ise ağustos ayında enflasyonun yüzde 15,01’e gerilemesinin Merkez Bankası’na faizi 300 baz puan düşürme imkânı sunduğunu dile getirdi. Kurumun geniş bir manevra alanı olduğunu belirten aynı ekonomistler, şunları kaydetti: “Enflasyonda ibrenin aşağı döndüğü, yeniden tek haneli rakamlara çekilme ihtimalinin belirdiği bir ortamda politika faizi de yüzde 19,75’te kalmamalıdır, kalmayacaktır. Dolar/TL kurunun 5,70’te dengelendiğini, enflasyonun kontrol altına alındığını, tüm dünyanın faiz indirimine yöneldiğini gören PPK üyeleri 12 Eylül’de yüreklere su serpecek bir karar daha alacaktır. Bu kararın ardından da taşlar yerine oturacaktır.

Enflasyon tahminleri önemli

Yatırım Stratejisti Haluk Bürümcekçi de Merkez Bankası’nın temmuz toplantısında belirgin bir faiz indirimine gittiğini hatırlattı. Bu indirimde enflasyon tahminlerinin iyileşmesinin önemli rol oynadığını vurgulayan Bürümcekçi, şu yorumu yaptı: “Merkez Bankası, gelecek enflasyon beklentileri ve enflasyonun ana eğilimini baz alıp buna Türkiye için makul olacak bir reel faiz ekleyerek hesaplayacağı patikaya uygun bir şekilde politika faizini belirlemeye devam edecektir. Ancak Başkan Murat Uysal reel faiz seviyesi için Enflasyon Raporu’nda bir paylaşımda bulunmamıştır. Türkiye’nin CDS priminin 420 civarında olduğu dikkate alındığında Merkez Bankası’nın baz senaryosunda politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 16 civarına yaklaştırma hesabı olduğu söylenebilir. Yani Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek.”