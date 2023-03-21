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Gündem En ağır cezayı verin! Yalova - İzmit karayolunda korku dolu anlar
Gündem

En ağır cezayı verin! Yalova - İzmit karayolunda korku dolu anlar

Yalova-İzmir Karayolu’nda kilometrelerce ters şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü, herkese korku dolu anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 17:27:00 -

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit karayolunda otomobiliyle ters şeritten ilerleyen kadın sürücünün yaşattığı korku dolu anlar.

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kameraya alındı.

Yalova istikametine ters şeritten hızlıca ilerleyen sürücü, yolunda ilerleyen sürücülere ecel terleri döktürdü.

Birden ters şeritten gelen aracı fark eden sürücüler korna ve selektörlerle otomobile tepki gösterdi.

Polis karayolunda korku dolu anlar yaşatan sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.
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