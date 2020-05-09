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Aktüel

En acılı anneler günü, 10 aydır oğlundan haber yok

Kırıkkale’de zabıt katibi olarak çalışan iki çocuk babası Ömer Doğan’dan 10 aydır haber alınamıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:08:41 -
En acılı anneler günü, 10 aydır oğlundan haber yok

Kırıkkale’de zabıt katibi olarak çalışan iki çocuk babası Ömer Doğan’dan 10 aydır haber alınamıyor. Acılı anne, oğlunun bulunması için yardım istedi.


Kırıkkale Adliyesinde zabıt katibi olarak memurluk yapan iki çocuk babası 44 yaşındaki Ömer Doğan’dan (44), 30 Temmuz 2019 tarihinde Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyündeki Yeniçıkan mevkisindeki yazlık olarak kullandığı evine gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Acılı anne ve ailesinin acı içindeki bekleyişleri gözyaşları içerisinde sürüyor.



"Benim çocuğumu bulsunlar"


Göz yaşlarını tutamayan acılı anne Doğan, "Ben 9 aydır çekiyorum. Benim çocuğum adliyede katipti. Benim çocuğumu bulsunlar ölüsü ya da dirisi" dedi.


Kardeşi Nurgül Özen de, "Yapacak bir şeyimiz kalmadı artık çok çaresiziz. Çocukları perişan. Gecemiz kalmadı gündüzümüz kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık artık. Sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.


Geçen Ağustos Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ile Ankara ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; ’mavi’, ’konuk’, ’oyuk’ isimli kadavra ve iz takip köpekleri ile birlikte Yeniçıkan mevkisindeki yazlık evin bahçesinde ve arazide arama çalışmaları yapılmıştı.

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