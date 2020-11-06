  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Emre Sakçı Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı
Spor

Emre Sakçı Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı

- Erkekler 50 metre kurbağalama skins yarışmasını kazanan milli yüzücü, 100 metre kurbağalamada ise 2. sırayı aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:44:50 -
Emre Sakçı Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı

ANKARA (AA) - Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 7. ayağındaki erkekler 50 metre kurbağalama skins yarışmasında birinci oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda dün 50 metre kurbağalamada birincilik elde eden 22 yaşındaki yüzücü, aynı disiplinde eleme usulü yapılan 50 metre skins yarışlarında da ilk sırayı aldı. Emre, 25.57'lik derecesiyle finalde yarıştığı Belaruslu Ilya Shymanovich'e 0.7 saniye fark attı.

Milli yüzücü, 100 metre kurbağalama yarışını ise skins finalinde yendiği Shymanovich'in arkasında 2. bitirdi. Emre, 55.97'lik zamanıyla rakibinin 0.12 saniye gerisinde kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar, Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar, Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı

Avusturya'daki terör saldırısı örneğinde de görüldüğü gibi uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin illegal yapılarla ilişkilendirilmesi tehlikes..
Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz
Gündem

Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz

PKK'lı teröristlerin Irak'ın Duhok kentinde Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılarının ardından açıklama yapan Peşmerge komutanı Şirvan Ba..
Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu
Gündem

Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan ve işgalci Ermeni ordusunun kabusu olan T..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay