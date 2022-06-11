Emre Mor adım adım geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Emre Mor transferi Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörüne bağlı. Sarı-lacivertlilerin çok istediği Emre Mor'un transfer gelişmesi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



Fenerbahçe'de 2022-23 kadrosunu kurmak için çalışmalar sürerken gündemdeki isimlerden biri de Emre Mor.

Hürriyet'in haberine göre; 24 yaşında olmasına rağmen fırtınalı bir futbol kariyeri olan Emre çizdiği grafikle Fenerbahçe'nin de dikkatini çekti. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve dönemin teknik direktörü Volkan Demirel'den genç oyuncu hakkında bilgi aldığı bilinen Kanarya genç futbolcuyu izlemeye aldı.

VOLKAN DEMİREL İLE BAĞI FARKLI

Fatih Karagümrük'te bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Emre Mor, yolların ayrıldığı teknik direktör Volkan Demirel için bir veda mesajı yayınlamıştı.

Mor, "Sahaya adımınızı attığınızda uğruna savaşmaya hazır olduğunuz teknik direktörler işte budur. Bana verdiğin güvenin karşılığını vermek için elimden geleni yaptım. Seninle çalışmak bir zevkti. Her şey için teşekkürler. Umarım yollarımız yeniden kesişir." şeklinde duygusal bir mesajla onun döneminde çıkış yakaladığı hocasına veda etmişti.

PIRLO İLE BİRLİKTE DAHA DA PARLAYABİLİR! KRİTİK KARAR...

Karagümrük'e önce kiralık olarak gelen, daha sonra kırmızı siyahlı ekibin opsiyon hakkını kullanarak bonservisini aldığı Emre Mor geride kalan sezonu ligde 5 gol, 3 asistle tamamlarken genç oyuncunun halen sarı lacivertli kulübün radarında olduğu biliniyor.

Karagümrük'te yeni teknik direktör olarak düşünülen Andrea Pirlo'nun yarın İstanbul'a gelmesi beklenirken teknik direktör değişikliği Emre'nin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Avrupa yarışında başarılı olacak bir kadroda Emre Mor 'un da vitrine çıkacağı düşünülürken yıldız oyuncu için son kararı İtalyan teknik adam verecek.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Süleyman Hurma ise İtalyan teknik direktör hakkında, "Antrenör konusunda önümüzdeki hafta açıklama yapacağım. Kulübümüz için en doğru ve en iyisini mutlaka yapacağız. Önümüzdeki sezon, geçtiğimiz sezondan daha fazlasını yapmaya gayret eden bir Karagümrük olacak." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI MI?

Sezon başında takıma kazandırılan Emre Mor beklentilerin üzerinde performans sergiledi ve takımın önemli oyuncuları arasında yer aldı. Basında çıkan Fenerbahçe - Emre Mor iddialarına Süleyman Hurma açıklık getirdi.

Hurma, "Ben de Fenerbahçe'den şu oyuncuyu bırakır mısınız diyorum, başka takımlarla da oluyor. Bir araya geldiğimizde olabilecek olasılıkları konuşuyoruz. Ama 'Masaya oturup direkt sizden şu oyuncuyu istiyoruz' dedi mi? Demedi." ifadelerini kullandı.

GÜN GEÇTİKÇE OLGUNLAŞIYOR

Danimarka doğumlu 1.68 boyundaki ters çalımları. süratli stiliyle bilinen sol ayaklı sağ kanat oyuncusu Emre Mor, Fatih Karagümrük formasıyla yakaladığı başarılı çıkışını sürdürmeyi çok istediğini her fırsatta ifade etmişti. Saha dışı yaşamını düzenli bir hale getirdiği öğrenilen Emre Mor'un saha içi agresifliğini gidermesi durumunda Avrupa'nın her kulübünde oynayacak potansiyeli bulunduğunu çalıştığı teknik ekipler tarafından defalarca belirtildi. Dün gece İstanbul'a gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un diğer transferlerle birlikte Emre Mor'u da değerlendirmesi de bekleniyor.