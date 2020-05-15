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Emre Kınay’ın son açıklaması ittifakta ortalığı karıştıracak: CHP bana operasyon yaptı

31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olan Emre Kınay, seçim sürecinde kendisine yönelik operasyon yapıldığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:21:00 -

Seçim sürecinden sonra büyük kırılmanın yaşandığı CHP-HDP-İYİ Parti ittifakında kriz sürüyor. Oyuncu Emre Kınay'ın son açıklaması ittifakın iplerini tamamen koparabilir.

31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den aday gösterilen oyuncu Emre Kınay, CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne sert eleştiriler getirdi.

Haber Global'de ekranlara gelen Jülide Ateş'le 40 programına konuk olan Emre Kınay, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Kadıköy'de yaşayan üçte birlik bölüm açlık sınırının altında"

Kınay, CHP'li belediyenin başarısız olduğunu belirterek, "Kadıköy Belediyesi son 5 yıldır başarısızdır. Siz Kadıköy'de yaşayan üçte birlik bölümün açlık sınırının altında olduğunu bilir misiniz? Ben zaten aday olacaktım. Orada kazanan belediye değildir. Orada kazanan halktır. Ben bunları yapmaya talibim diye sahneye çıktım" dedi.

"İnsanların kapılarına 'Oyuna gelme oyunu bölme' stickerları yapıştırıldı"

Seçim sürecinde kafa kafaya giderken CHP'li rakibi tarafından kendisine operasyon yapıldığını söyleyen Kınay, "Belediye başkanlık seçimi kaybedince şaşırmadım. Böyle bir işe çıktığınızda 'Ben seçimi kaybedicem' diye bir bildirge yapılmaz. Ama bir dönem kafa kafaya gittik. Rakibim tarafından insanların kapılarına 'Oyuna gelme oyunu bölme' stickerları yapıştırıldı. Benim Atatürkçü olmadığımı, Kadıköy Belediyesi'ne başka bir zihniyete getireceğime yönelik algı operasyonları yapıldı. O zaman işler ne değişti. Eleştirdiğimiz yöntemler kullanıldı. Onların anketinden biz, bizim anketimizden onlar çıkıyordu. Bu aldığımız oyu başarısızlık olarak düşünemeyiz. Çünkü bir önceki başkan yüzde 86 oy aldı. Kadıköy'ün şu an temsiliyetindeki oy yüzde 65, ortada yüzde 20'lik kayıp var. Yani 40 bin insan Kadıköy Belediyesi'nin başarısız olduğunu düşünüyor. İtirazı yalan ile imha etmek her şeyden önce siyaseten ahlaksızlıktır" dedi.

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Yorumlar

günay

kadıköy ün ulusalcı, bağdat caddesi kokoroçkaları, pastapukaları pkk lı gezici hemi de çok bi atatürkçü chp adayı şerdil dara odabaşı nı seçtiler, hayrını görmesinler.
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