Emre ile Arda 3226 gün sonra karşı karşıya

Fenerbahçe’nin deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu ile Başakşehir’in yıldız ismi Arda Turan, tam 3226 gün sonra birbirlerine rakip oldu. Galatasaray altyapısından yetişen iki futbolcu, Atletico Madrid ve Başakşehir’de beraber oynamıştı.

Süper Lig’in ikinci haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka iki yakın dostun da rekabetine sahne oldu. Başakşehir’de oynayan Arda Turan ile sarı-lacivertlilerde futbol hayatını sürdüren Emre Belözoğlu karşı karşıya geldi ve ikili müsabakaya 11’de başladı.

Futbol kariyerlerine Galatasaray’ın altyapısında başlayan Emre ile Arda’nın daha sonra iki takımda yolları kesişti. İki başarılı futbolcu, 2012-2013 sezonunda İspanya’nın Atletico Madrid takımında, 2017 ile 2019 yılları arasında da Başakşehir takımlarında beraber forma giydi.

Emre Belözoğlu ile Arda Turan bugüne kadar 3 kez birbirlerine rakip oldu. Arda o dönem Galatasaray’da oynarken, Emre de yine Fenerbahçe’deydi. Söz konusu müsabakalarda Emreli sarı-lacivertliler 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

İki futbolcu en son 25 Ekim 2009 yılında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde karşı karşıya geldi. Bu maçtan günümüze kadar geçen süreçte Başakşehir - Fenerbahçe maçıyla birlikte tam 3226 gün sonra tekrar rakip oldu. Bu karşılaşmada Fenerbahçe rakibini 2-1 mağlup ederken, Arda Turan, Emre Belözoğlu’na karşı yine kazanamadı.