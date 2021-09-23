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Spor Emre Demir Barcelona'da
Spor

Emre Demir Barcelona'da

Barcelona, Yukatel Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 18:21:00 -
Emre Demir Barcelona'da

Barcelona, Yukatel Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Barcelona, Yukatel Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'in kulübün B Takımına transfer olduğunu açıkladı.

Katalan ekibi, transferin 2 milyon avro + bonuslar karşılığında tamamlandığını duyurdu.

Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon avro olacak.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Emre'nin transferinin ardından şu mesajı yayımladı:

"Bir hayal daha gerçek oldu.

Yukatel Kayserisporumuzun gözbebeği, Emre Demir'imizi dünya devi Barcelona'ya transfer ettik.

Başarılarınla gençlerimize örnek ol, gururumuza gururlar kat sevgili Emre.

Tüm camiamıza, Türkiyemize, Barcelona'ya hayırlı olsun. "

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