Emre Çarşım, Arçelik-Bellona Gaziosmanpaşa'da halkla buluşuyor

Yeni açılacak mağazamız Gaziosmanpaşa meydanda 4500 metrekare Bellona ve Arçelik bayisi olarak 20 çalışan arkadaşımız ile hizmet sağlayacağımız bir mağaza.

* Sektörde sizi ayrıştıran noktalar nedir ve şubeleşme süreciniz devam edecek mi?

Sürekli kampanyalarla müşterilerimizin yanında olmamız bizi ayrıştıran en önemli nokta diye düşünüyorum. Şubeleşme sürecimiz devam edecektir. 2022 yılı sonuna kadar 1 mağaza ve 2023 yılı içerisinde de 2 mağaza olmak üzere toplam da 3 yeni mağaza ile şubeleşmeye devam edeceğiz.

* 2021 yılını nasıl tamamladınız? Gerçekleşmelerden bahsedebilir misiniz?

2021 yılını bir önceki yıla göre şirketimiz büyüyerek kapattığı için mutlu kapatmış olduk.

* Son dönemde artan fiyatlar tüketicileri nasıl etkiledi. Siz bu süreci nasıl okuyorsunuz ve satışlarınıza nasıl sirayet etmekte?

Tabii ki son dönemde artan fiyatlar tüketicilerimizi olumsuz yönde etkilese de Beyaz eşya ve Mobilya sektörü zorunlu bir ihtiyaç olduğu için satışlarımız aynı hızı ile devam etmektedir. Pandemi sürecinin bitmesi ile bu yaz döneminde şimdiden düğün sezonu başladı diyebiliriz. Tüm evlenecek çiftlerimize de sizin aracılığınız ile mutluluklar dileriz. Artan maliyetlere ve fiyatlara rağmen tüm mağazalarımız da kampanyalarımız devam edecektir.

* 2022 yılından faaliyetleriniz başta olmak üzere sektörden neler bekliyorsunuz?

2022 yılının başlangıcı artan fiyatlar ve maliyetler ile de geçse de temennim yılın ikinci yarısından sonra çok daha iyi günler geçirmemizdir. Sektörümüz ihracatın da etkisi ile daha da büyüyeceğini düşünmekteyim.