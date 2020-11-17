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Spor Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşı konuştu: İntiharın eşiğindeyim
Spor

Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşı konuştu: İntiharın eşiğindeyim

İtalyan devi Inter'in eski futbolcusu Andy van der Meyde, depresyon yaşadığı dönemde intihar etmeyi düşündüğünü itiraf etti. Hollandalı eski futbolcu, 2003-2005 yılları arasında Emre Belözoğlu ile aynı kadroda yer alıyordu.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 00:12:00 -
Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşı konuştu: İntiharın eşiğindeyim

Emre Belözoğlu'nun Inter'den takım arkadaşı olan Hollandalı eski futbolcu Andy van der Meyde, depresyon yaşadığı dönemde intiharın eşiğinden döndüğünü anlattı.

Soccer International'a konuşan van der Meyde; "Bu durumları kimseyle konuşamazsınız. Bir noktada futbola olan odağım kayboldu. Keyif alamıyordum ve oynamak istemedim. Aynı zamanda o dönem çocuğum hastaydı ve bu futboldan daha önemli. Çok param olduğu için insanlar 'sızlanma' diyordu. Bense intiharı düşünerek ortalıkta dolaşıyordum." dedi.

"Birçok futbolcu depresyon yaşıyor"

Emekli oyuncu açıklamalarının devamında; "Bugün iyi durumdayım. Eğlenceyi de biliyorum, diğer tarafı da biliyorum. Birçok futbolcu depresyon yaşıyor. Umarım ileride birçoğu ben ya da Van der Wiel gibi konuşma cesaretini gösterir" dedi.

 Emre Belözoğlu'nun takım arkadaşıydı

Ajax altyapısından yetişen Andy van der Meyde, 2003-2005 yılları arasında Emre Belözoğlu ile birlikte Inter'de forma giydi. Kariyeri boyunca Ajax, PSV ve Everton gibi üst düzey takımların formasını giyen Meyde, 2012 yılında futbolu bırakmıştı.

 

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