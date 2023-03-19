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Spor Emre Belözoğlu'nu çıldırttılar! Ortalık fena karıştı...
Spor

Emre Belözoğlu'nu çıldırttılar! Ortalık fena karıştı...

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakeme itirazları nedeniyle Karagümrük maçının devre arasında kırmızı kart gördü. Mücadele ise karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 18:01:00 -
Emre Belözoğlu'nu çıldırttılar! Ortalık fena karıştı...

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakeme itirazları nedeniyle Karagümrük maçının devre arasında kırmızı kart gördü.

Emre Belözoğlu, Fatih Karagümrük maçının devre arasında hakeme yönelik itirazları nedeniyle direkt olarak kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

DÜDÜK ÇALAR ÇALMAZ YANINA GİTTİ

İlk yarıda yaşanan bir pozisyona itiraz eden Emre Belözoğlu, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun ilk yarının son düdüğünü çalmasının ardından itirazlarını sürdürdü. Yoğun bir şekilde tepkisine devam eden Emre Belözoğlu, Tugay Kaan Numanoğlu tarafından kırmızı kartla oyun dışına alındı.

Kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, itirazlarını yoğun bir şekilde devam ettirdi. Genç teknik adam maçın geri kalanını tribünden takip etti. Mücadelenin ikinci 45 dakikasında kulübede yardımcı antrenör Erdinç Sözer yer aldı.

Medipol Başakşehir ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
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